L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell è morto di Covid (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia. . 18 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'exdiUsa, 84 anni, èper le conseguenze del. Lo annuncia la famiglia. . 18 ottobre 2021

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia… - repubblica : Usa, morto l'ex segretario di Stato Colin Powell per complicazioni legate al Covid - LaStampa : ??È morto l'ex Segretario di Stato Americano Colin Powell per complicazioni legate al Covid - prospettico1 : ANSA - Morto di Covid l'ex segretario di Stato Usa Colin Powell - Era vaccinato con la terza dose di vaccino ?????? --… - ArnaldoTesti : RT @minomazz: È morto #ColinPowell, ex generale e Segretario di Stato, l'uomo che in neocon mandarono avanti all'Onu a mentire sulle armi d… -