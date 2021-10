Letta | ' Pd è rilanciato e ha vinto le elezioni ovunque'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ottobre 2021 'Sono tornato alla guida del Pd perchè era in crisi e perchè sembrava che la vittoria della destra fosse vicina. Sono tornato anche per risollevare il Pd e per bloccare questa ...

BerniniCida : RT @repubblica: Il segretario dem Enrico Letta: 'Il Pd è rilanciato, oggi vince ovunque.Gli elettori sono più avanti di tutti noi' https:/… - repubblica : Il segretario dem Enrico Letta: 'Il Pd è rilanciato, oggi vince ovunque.Gli elettori sono più avanti di tutti noi'… - TV7Benevento : Ballottaggi: Letta, 'Pd rilanciato, vince ovunque'... - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Ballottaggi2021 #Letta 'Risultato straordinario. Una vittoria trionfale. Abbiamo vinto perchè siamo stati uniti. Il Pd ogg… - Radio1Rai : ??#Ballottaggi2021 #Letta 'Risultato straordinario. Una vittoria trionfale. Abbiamo vinto perchè siamo stati uniti.… -

Oggi possiamo dire che il Pd è', cosìnel corso della conferenza stampa dopo i risultati dei ballottaggi. / Facebook Pd17:21: "Il Pd è, vince ovunque" 'Oggi possiamo dire che il Pd oggi è, in linea con le scelte di Nicola Zingaretti, vince queste elezioni e le vince ovunque, non solo a ...È arrivato nettamente primo in tutti i capoluoghi di regione tranne Trieste, ed è andato molto bene anche in quelli di provincia ...Roma, 18 ott "Il Pd, rilanciato, vince ovunque". Lo ha detto Enrico Letta, al Nazareno. "In questi giorni c'è stato il mantra che il centrodestra aveva sbagliat ...