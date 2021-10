Laura Pausini BeMe, la nuova data del raduno FanClub nel 2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laura Pausini BeMe si terrà nel 2022. La cantante annuncia ufficialmente la nuova data del raduno ufficiale con il FanClub che si terrà nel mese di giugno del prossimo anno. Il FanClub incontrerà Laura l’8 giugno 2022 alla RCF Arena di Campovolo. Laura Pausini BeMe segna una sorta di ritorno per la cantante, che sui social ha comunicato personalmente i dettagli dell’evento, inizialmente in programma per lo scorso anno e posticipato a causa della pandemia. In tanti chiedevano in continuazione informazioni e aggiornamenti sulla nuova data di Laura Pausini BeMe ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)si terrà nel. La cantante annuncia ufficialmente ladelufficiale con ilche si terrà nel mese di giugno del prossimo anno. Ilincontreràl’8 giugnoalla RCF Arena di Campovolo.segna una sorta di ritorno per la cantante, che sui social ha comunicato personalmente i dettagli dell’evento, inizialmente in programma per lo scorso anno e posticipato a causa della pandemia. In tanti chiedevano in continuazione informazioni e aggiornamenti sulladi...

Advertising

partodanapoli : @PalmiraWorld No per favore...Laura Pausini non ce la posso fare - 6zar_ : Sei lá… dirigindo na chuva ouvindo Laura Pausini é tipo: aaaaaaaaaammmmoooooooorrrrreeeeeee mmmmiiioooo come farò ?? - lavocedellapau : RT @similares_: Laura Pausini prima cantante italiana a esibirsi in concerto a Campovolo?! - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Pausini - Il coraggio di andare (feat. Biagio Antonacci) - soundsblogit : Laura Pausini annuncia il suo ritorno live: ecco data e luogo del prossimo concerto -