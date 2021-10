Lady D e i suoi “tempi felici” | il ricordo di un gesto generosissimo verso i suoi amici

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’appartamento che la principessa Diana ha condiviso con le sue amiche a Earls Court, a ovest di Londra, prima di sposare il Principe di Galles, riceverà oggi una targa blu. L’abitazione al civico 60 di Coleherne Court sarà commemorato da English Heritage (organismo pubblico inglese che si incarica della gestione del patrimonio culturale dell’Inghilterra, ndr) per rendere omaggio al grande impegno di Diana sul piano sociale e benefico, in particolare per la sensibilizzazione sull’HIV e l’AIDS. Nel libro di memorie della principessa scritto da Andrew Morton, intitolato Diana: In Her Own Words, viene precisato come il periodo diD in quell’appartamento sia stato “il più felice della sua vita”. LEGGI ANCHE =>Diana e un clamoroso retroscena: un altro aspetto la accomuna a Meghan Markle “Era giovanile, innocente, semplice e ...