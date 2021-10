La piazza di Gualtieri canta 'Bella Ciao', le immagini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ottobre 2021 Si è svolta a piazza Santi Apostoli la festa del PD e delle liste che hanno sostenuto Gualtieri, per festeggiare la vittoria di Gualtieri. Canti, grida e applausi hanno salutato ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ottobre 2021 Si è svolta aSanti Apostoli la festa del PD e delle liste che hanno sostenuto, per festeggiare la vittoria di. Canti, grida e applausi hanno salutato ...

Advertising

LegaSalvini : ++ SILENZIO ELETTORALE? MACCHÉ. CARTELLI PRO GUALTIERI NELLA PIAZZA DELLA CGIL ++ NON LASCIARE LA TUA CITTÀ ALLA S… - fanpage : Roberto Gualtieri prepara già la festa della vittoria #ballottaggi2021 - ilfoglio_it : VIDEO - La piazza di Gualtieri applaude Calenda e fischia Raggi, la 'ex sindaca, grazie a dio!', urlano i militanti… - lorenzo_ancona : RT @RadioLuiss: Habemus Sindacum - Il video-racconto dei festeggiamenti per l'elezione del nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri. ?? A cu… - RadioLuiss : Habemus Sindacum - Il video-racconto dei festeggiamenti per l'elezione del nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri.… -