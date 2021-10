Il Torino torna a casa carico di Mozzarelle -FOTO

(Di lunedì 18 ottobre 2021)per il. La squadra di Juric dopo la sconfitta contro gli azzurri di Spalletti al Maradona riparte con undidi bufala campana.DI BUFALA PER ILIldi Juric dopo la sconfitta contro il Napoli di Spalletti si consola con undidi bufala campana. La squadra granata questa mattina è ripartita per il Piemonte accompagnata da vari kg del prodotto DOC della gastronomia Campana. Ilsi è arreso difronte ad un Napoli capace di vincere 8 su 8. 24 punti dopo 8 giornate e primo posto a punteggio pieno come era accaduto solo al Napoli di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18. Il Napoli di Spalletti si riprende la testa della classifica e coglie ...

A Roma la sfida è tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello di centrosinistra Roberto Gualtieri, avanti di tre punti al primo turno. A Torino invece avanti al primo turno Stefano Loru ...
Mozzarelle per il Torino. La squadra di Juric dopo la sconfitta contro gli azzurri di Spalletti si consola con le mozzarelle di bufala.