I Maneskin approdano a Los Angeles | sul palco anche Coldplay e Imagine Dragons

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un’altra grande novità è in arrivo per i. La rock-band che negli ultimi mesi ha raggiunto traguardi importanti per la loro carriera è pronta a volare oltreoceano. Non è la prima volta per il gruppo uscito da X Factor ad esibirsi in un altro paese, ma questa volta gli ex vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e degli Eurovision Song Contest saliranno sul undi Los. La band, infatti, è stata confermata all’interno del cast dell’ALTer Ego 22. Il nuovo evento organizzato in esclusiva da iHeart Radio sarà l’occasione per il gruppo italiano di confrontarsicon altri artisti internazionali di alto livello. Sulinsieme ai, infatti, si esibiranno...