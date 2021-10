Gualtieri | addolorati da astensionismo | lavoreremo per superarlo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – “Una dimensione della politica più vicina alle persone è anche la risposta anche al fenomeno dell’, che ci addolora. Vogliamo lavorare perché questo si superi e si riduca.” “A chi in questi anni ha maturato una sfiducia per la bella e buona politica, noi diciamo che non vi deluderemo,sempre insieme alle persone, con le persone, per costruire una bella politica partecipata”. Così il nuovo sindaco di Roma, Roberto, dal palco del suo comitato dove è salito per commentare la vittoria.