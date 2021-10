**Green pass: Salvini, 'idranti a Trieste ma nessuno stop a neofascisti a Roma'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. (Adnkronos) - “Settimana scorsa si permette a un manipolo didi mettere a soqquadro, oggi si usano glicontro i pacifici lavoratori e cittadini a. Ma al Viminale come ragionano?”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo

Ultime Notizie dalla rete : **Green pass No Green pass, iniziato lo sgombero al porto di Trieste E' ad altissima tensione lo sgombero del porto di Trieste bloccato da giorni dai manifestanti no green pass. I portuali no vax presidiano l'ingress del Molo VII di Trieste. Giù le mani dal lavoro, la gente come noi non molla mai e Libertà sono alcuni degli slogan di un gruppo di portuali seduti ...

Gimbe: "Caos tamponi era prevedibile. Copertura vaccinale al 90 per cento possibile" "La spinta più immediata e visibile - ha aggiunto - il Green pass l'ha data sui tamponi. Le prime dosi di vaccino sono aumentate negli ultimi giorni, bisognerà vedere quanti altri si ...

Quando sarà cancellato il Green Pass e l'ipotesi tamponi gratis Today.it Vaia (Spallanzani) conferma: "Curva in discesa solo grazie a vaccino e Green pass" Il direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma: "Il pass è uno strumento utile, una misura di salvaguardia. Stiamo uscendo dall'epidemia grazie alla scienza" ...

L’INPS e la proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili Un recente messaggio prodotto dal’'INPS ha recepito le indicazioni della Legge di conversione del cosiddetto “Decreto Green Pass” sull’estensione al 31 dicembre delle misure in favore dei lavoratori f ...

