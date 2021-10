Grande Fratello Vip 6: Sophie Codegoni fa sciopero della fame insieme a Jo Squillo e Raffaella Fico, ma ne stravolge il senso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda lo scorso venerdì su Canale 5, Jo Squillo aveva annunciato che avrebbe intrapreso uno sciopero della fame. Ma per quale motivo? Per la vicenda di Chico Forti, l’italiano che nel 2000 è stato arrestato in America con l’accusa di omicidio. Chico Forti, al momento, sta scontando una condanna di ergastolo, ma continua a proclamarsi innocente. Come leggiamo su Libero, il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato qualche mese fa per il trasferimento di Chico in Italia, in base alla Convenzione di Strasburgo del 1983, ma da quel momento non è cambiato ancora nulla. Così, Jo Squillo, avrebbe detto ad Alfonso Signorini, in puntata: Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle ... Leggi su trashblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nell’ultima puntata delVip 6, andata in onda lo scorso venerdì su Canale 5, Joaveva annunciato che avrebbe intrapreso uno. Ma per quale motivo? Per la vicenda di Chico Forti, l’italiano che nel 2000 è stato arrestato in America con l’accusa di omicidio. Chico Forti, al momento, sta scontando una condanna di ergastolo, ma continua a proclamarsi innocente. Come leggiamo su Libero, il governatoreFlorida Ron DeSantis ha firmato qualche mese fa per il trasferimento di Chico in Italia, in base alla Convenzione di Strasburgo del 1983, ma da quel momento non è cambiato ancora nulla. Così, Jo, avrebbe detto ad Alfonso Signorini, in puntata: Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle ...

