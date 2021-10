GF Vip, la gieffina sbaraglia la concorrenza: è Lei la regina di stile! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al GF Vip è soltanto lei la regina di stile di questa sesta edizione e a dirlo è il pubblico della rete: ha sbaragliato la concorrenza! La sesta edizione del GF Vip ha debuttato da poco più di un mese sul piccolo schermo degli italiani ed ovviamente, oltre a parlare delle varie dinamiche che hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al GF Vip è soltanto lei ladi stile di questa sesta edizione e a dirlo è il pubblico della rete: hato la! La sesta edizione del GF Vip ha debuttato da poco più di un mese sul piccolo schermo degli italiani ed ovviamente, oltre a parlare delle varie dinamiche che hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, l'amicizia tra Soleil Sorge e Dayane Mello porta voti: il Brasile quota la gieffina come la preferita di lu… - infoitsalute : GF Vip daytime 15/10/21, la gieffina non si trattiene: confessioni bollenti - infoitcultura : “Grande Fratello Vip”, una gieffina lancia una bomba: “Ho paura” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il segreto di Lulù Selassié sui suoi ex: i concorrenti sconvolti dalla rivelazione della gieff… - infoitcultura : Guenda Goria contro Vera Miales: l’ex gieffina parla di “teatrino” al Grande Fratello Vip -