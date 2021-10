Forza nuova | Letta | ' tutto il Parlamento voti testo comune su scioglimento'

Advertising

borghi_claudio : Il ministro lamorgese ha lasciato fare quello che volevano al rave di Viterbo, ha lasciato assaltare la sede della… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - ZioKlint : RT @lordfed3: Più portuali mi riferiscono di alcuni elementi di Forza Nuova che giù al porto si sarebbero sobbarcati l'onere di fomentare g… - danydan92028121 : @Zaira_Bartucca Per la Lamorgese l'importante è non disturbare i rave e centri sociali o forza nuova, la gente paci… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza nuova

Il Fatto Quotidiano

Infine, sul voto non può non aver influito l'assalto alla Cgil di No Green pass edi dieci giorni fa e, perdi cose, la folla che è scesa in piazza sabato in solidarietà con i ...Salvini non ha poi perso occasione per criticare ancora il Viminale per quanto successo a Roma il 9 ottobre - quando un gruppo di manifestanti No pass e affiliati ahanno assediato la ...un senso di impegno forte per recuperare quell'affezione che evidentemente si è persa", annoverando tra le cause del calo del numero assoluto di votanti anche "una campagna aggressiva" messa in campo ...Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Faccio un appello a tutte le forze politiche per votare un testo comune sullo scioglimento di Forza nuova”. Lo ha detto Enrico Letta, al Nazareno. “Dopo il voto, a maggiore ...