Esclusiva | Bologna | sorpresa Nicolas Viola

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 ottobre 2021)e il: trattativa ache può andare in porto nelle prossime ore. Al punto che sarebbero già state programmate le visite per domani. Il centrocampista svincolato, 32 anni compiuti il 12 ottobre, era stato vicino alla Salernitana pochi giorni fa, ma poi il club granata aveva deciso di aspettare ancora. E probabilmente stava pensando di cambiare guida tecnica, visto che ieri Castori è stato sollevato dall’incarico, al suo posto è stato chiamato Colantuono per un ritorno in Campania. La Salernitana avrebbe dovuto comunque liberare un posto in lista per, il(che lo aveva seguito nelle scorse settimane) è uscito allo scoperto per un accordo biennale (oppure un anno con opzione). E nelle prossime ore potrebbero già esserci le visite. Foto: sito ...