Elezioni a Torino | il candidato Damilano dopo la sconfitta | “Partiti locali pigri | non ci hanno creduto fino in fondo”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Da parte dei leader c’è stato un grande impegno, il centrodestra ha avuto una partecipazione dei leader nazionali maggiore rispetto al centro sinistra, credo che isiano statie non ci abbianoin, mi aspettavo di più”. Lo ha dichiarato Paolodel centrodestra a, ha commentato i risultati del ballottaggio che lo vedono sconfitto a favore dell’avversario del centrosinistra Stefano Lo Russo. “Ci siamo sentiti, mi sono congratulato e gli ho detto che da parte mia si deve aspettare un’opposizione sinergica e costruttiva. Non credo che non abbia funzionato nulla se non che non siamo riusciti a essere da stimolo per i disillusi della politica” L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fattoquotidiano : ELEZIONI 2021 | I BALLOTTAGGI - A Varese vince il centrosinistra [Segui la diretta - - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Torino (9 sezioni scrutinate su 919) Lo Russo (CSX) 58,0% Damilano (CDX) 42,0% #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - quotidianopiem : Elezioni, ballottaggio: la composizione del nuovo Consiglio comunale di Torino - StartMagNews : Il #centrodestra dopo le #elezioni a #Roma e #Torino dovrà fare i conti con il rafforzamento di una sinistra che tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Torino

Nelle grandi città vengono riconfermati i sindaci uscenti (in realtà Roma epassano da M5S a Pd, ndr), in Lombardia siamo passati da 8 - 2 per il centrosinistra a 5 - 5. Ad ora il centrodestra ...... la vittoria è del Partito democratico e dei suoi alleati che si prendono Roma,, Cosenza, ... Vedi Anche2021, l'esultanza per l'elezione di Gualtieri al comitato. Il neo sindaco di Roma: ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Dopo le vittorie a Roma e Torino e la riconferma a Varese: "Questo è il momento in cui bisogna lavorare. Cavalcare ogni possibile tipo di opposizione e malessere, dipingere una società con toni bui, n ...