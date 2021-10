Da Roma a Torino, l’affluenza ai ballottaggi crolla al 33% (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà l’affluenza a fare da ago della bilancia ai ballottaggi nelle grandi città che si chiudono oggi alle 15. Ieri alle 23 nei 65 comuni chiamati a votare si era recato alle urne solo il 33,3% degli aventi diritto, circa 6 punti in meno rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il 39,86%. Un dato monitorato con attenzione a Roma e Torino, le due grandi città dove si sceglie il nuovo sindaco e dove i partiti giocano una sfida che è anche nazionale. Nella Capitale, dove già al primo turno aveva votato il 36,82% degli elettori, alle 23 ha votato il 30,87%. l’affluenza, in particolare, cala – come rileva YouTrend – nei quartieri che al primo turno avevano premiato Virginia Raggi, esclusa dal ballottaggio, o Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, mentre la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Saràa fare da ago della bilancia ainelle grandi città che si chiudono oggi alle 15. Ieri alle 23 nei 65 comuni chiamati a votare si era recato alle urne solo il 33,3% degli aventi diritto, circa 6 punti in meno rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il 39,86%. Un dato monitorato con attenzione a, le due grandi città dove si sceglie il nuovo sindaco e dove i partiti giocano una sfida che è anche nazionale. Nella Capitale, dove già al primo turno aveva votato il 36,82% degli elettori, alle 23 ha votato il 30,87%., in particolare, cala – come rileva YouTrend – nei quartieri che al primo turno avevano premiato Virginia Raggi, esclusa dalo, o Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, mentre la ...

