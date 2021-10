CorSera: Napoli impressionante, Luciano Spalletti è stato sottovalutato troppo spesso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera la vittoria del Napoli sul Torino, nella partita di ieri pomeriggio. Il Napoli “sprecone nel primo tempo” è stato “bravo a trovare il gol dopo aver attraversato alcuni momenti difficili nel secondo tempo”. Sulla squadra, il quotidiano scrive: “Tornando alla banda Spalletti, è obbligatorio fare grandi progetti. Ha tutto per puntare allo scudetto. Spina dorsale impressionante con Koulibaly dietro, Anguissa nel cuore del campo e Osimhen ad arare ogni filo d’erba dalla trequarti in avanti. Tre pantere, giocatori esplosivi. Attorno a loro, il solido Zielinski, la tecnica di Fabian Ruiz, l’intelligenza tattica di Insigne, la voglia di «uno contro uno» di Politano, la spinta costante di Di Lorenzo. E non sono certo comparse gli altri, soprattutto Rrahmani, sorpresa di questo inizio di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera la vittoria delsul Torino, nella partita di ieri pomeriggio. Il“sprecone nel primo tempo” è“bravo a trovare il gol dopo aver attraversato alcuni momenti difficili nel secondo tempo”. Sulla squadra, il quotidiano scrive: “Tornando alla banda, è obbligatorio fare grandi progetti. Ha tutto per puntare allo scudetto. Spina dorsalecon Koulibaly dietro, Anguissa nel cuore del campo e Osimhen ad arare ogni filo d’erba dalla trequarti in avanti. Tre pantere, giocatori esplosivi. Attorno a loro, il solido Zielinski, la tecnica di Fabian Ruiz, l’intelligenza tattica di Insigne, la voglia di «uno contro uno» di Politano, la spinta costante di Di Lorenzo. E non sono certo comparse gli altri, soprattutto Rrahmani, sorpresa di questo inizio di ...

