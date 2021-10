Corbo: ”Napoli, c’è un caso Insigne, bisogna avere l’onestà di riconoscerlo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Corbo: ”Il Napoli può fare qualcosa di molto importante in questo campionato, allora bisogna blindare Insigne, il giocatore rappresentativo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, per parlare del caso Insigne, dell’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma, di Osimhen e dei rigori battuti da Insigne. Queste le sue parole: SUL caso Insigne “C’è un caso Insigne, bisogna avere l’onestà di riconoscerlo. Questa trattativa si sta protraendo da troppo tempo. Insigne ne soffre ma ne soffre anche il Napoli. Il ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 18 ottobre 2021): ”Ilpuò fare qualcosa di molto importante in questo campionato, allorablindare, il giocatore rappresentativo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, giornalista, per parlare del, dell’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma, di Osimhen e dei rigori battuti da. Queste le sue parole: SUL“C’è undi. Questa trattativa si sta protraendo da troppo tempo.ne soffre ma ne soffre anche il. Il ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Corbo: 'Mertens ha dato vivacità nella gara contro il Torino, momento invidiabile e perfetto per Osimhen… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Corbo: 'Mertens ha dato vivacità nella gara contro il Torino, momento invidiabile e perfetto per Osimhen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Corbo: 'Mertens ha dato vivacità nella gara contro il Torino, momento invidiabile e perfetto per Osimhen… - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Corbo: 'Mertens ha dato vivacità nella gara contro il Torino, momento invidiabile e perfetto per Osim… - napolimagazine : IL PENSIERO - Corbo: 'Mertens ha dato vivacità nella gara contro il Torino, momento invidiabile e perfetto per Osim… -