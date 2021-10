Comunali | Salvini | centrodestra ha più sindaci di prima

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sancito il 5 a 0 per il centrosinistra alle elezioni, Matteocommenta: "In 65 comuni al ballottaggio, ilaveva 8uscenti. Coi dati che abbiamo al momento passiamo ...

AlexSanna8338 : RT @la_zoth: Vi rammaricate che abbia vinto la sinistra alle comunali, mentre la destra: Zaia, Federica, Garavaglia, Toti e Salvini che dic… - Andreariva16 : RT @la_zoth: Vi rammaricate che abbia vinto la sinistra alle comunali, mentre la destra: Zaia, Federica, Garavaglia, Toti e Salvini che dic… - cinziaandrei : RT @barbarajerkov: ++ COMUNALI:SALVINI,SINDACI ELETTI DA MINORANZE FLOP DEMOCRAZIA++ mo' sembra che è colpa mia se gli elettori di destra n… - repubblica : Il commento di Maurizio Molinari (@Maumol) sui ballottaggi per le elezioni comunali: 'Le scelte di Meloni e Salvini… - NazzarenoMi : RT @la_zoth: Vi rammaricate che abbia vinto la sinistra alle comunali, mentre la destra: Zaia, Federica, Garavaglia, Toti e Salvini che dic… -

La mazzata elettorale incassata dae Meloni non ha sostanzialmente precedenti nella storia delle elezionidal '48 a oggi, poiché quasi mai prima d'ora la sinistra ha avuto contemporaneamente i sindaci di Torino, Milano,...E' il primo commento del leader della Lega, Matteoai ballottaggi, da Catanzaro. Alle elezioni'un dato su cui ragionare è il non voto, perché in alcuni quartieri al 70%. Una ...Il M5s conserva Carbonia, Salerno e Benevento a liste civiche. Salvini, dato su cui ragionare è il non voto. Letta, elettorati csx si sono fusi. E' vittoria trionfale ...Ho sentito un conferenza stampa surreale di Salvini che raccontava una vittoria del centrodestra, pensavo fossero immagini di archivio”. Ha poi posto l’attenzione sui giovani: “Dobbiamo ...