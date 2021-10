Calenda: mi complimento con Gualtieri, faremo opposizione costruttiva (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – “Complimenti calorosi a @Gualtierieurope, gli eletti della lista @CalendaSindaco daranno il loro contributo, con un’opposizione costruttiva e pragmatica, al suo difficile compito”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, commentando le proiezioni che assegnano la vittoria del ballottaggio a Roma a Roberto Gualtieri del centrosinistra. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – “Complimenti calorosi a @europe, gli eletti della lista @Sindaco daranno il loro contributo, con un’e pragmatica, al suo difficile compito”. Lo scrive su Twitter Carlo, commentando le proiezioni che assegnano la vittoria del ballottaggio a Roma a Robertodel centrosinistra. (Agenzia Dire)

Advertising

stefan1062 : @fattoquotidiano #Calenda è un 'Pavone' senza piume. Ossessionato dalla Raggi e dal M5S, si comporta come uno bullo… - CurrentiCalamo_ : Leggete i commenti: per gli amici di Calenda quelli di ieri erano solo stupidi novax, ma non violenti.Quasi rassegn… - Calend_AI : L’ho già detto. Ma la cosa che non mi convince del tutto è che in questo caso si tratta di un complimento tra stato… - twMec : RT @Guido07261: @matteosalvinimi “Uomo d’onore” è un’espressione della mafia italoamericana per indicare uno della loro organizzazione, non… - Guido07261 : @matteosalvinimi “Uomo d’onore” è un’espressione della mafia italoamericana per indicare uno della loro organizzazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda complimento In politica la Riconoscibilità vale più del leaderismo ...complimento che si potesse attendere da un avversario politico: "Senza il Cav federatore non c'è centrodestra", ha affermato Enrico Letta, che in un sol colpo chiude la contesa con Renzi e Calenda e ...

Ora Conte faccia come Di Maio (di Gianni Riotta) ... come conferma Calenda, sono blocco battagliero e disposto a spendersi per le proprie opinioni. La ... sia pur in modo diverso, Bernardo, detto 'Pistola' e nella capitale meneghina non è complimento, ...

Calenda: mi complimento con Gualtieri, faremo opposizione costruttiva - RomaDailyNews RomaDailyNews Gualtieri ai Parioli con Sala per i voti di Calenda "Voglio seguire il modello Milano, con giunta giovane e di qualità, innanzitutto con tantissime donne e persone qualificate per il rilancio di Roma”, dice il candidato sindaco dem ...

"Ho la competenza per governare Roma. E non chiudo a Virginia" Il candidato del centrodestra: "Da 30 anni aiuto i sindaci d'Italia. Abbiamo tutto per vincere" Professor Enrico Michetti, al ballottaggio di Roma dove si presenta in vantaggio, teme una saldatura tra ...

...che si potesse attendere da un avversario politico: "Senza il Cav federatore non c'è centrodestra", ha affermato Enrico Letta, che in un sol colpo chiude la contesa con Renzi ee ...... come conferma, sono blocco battagliero e disposto a spendersi per le proprie opinioni. La ... sia pur in modo diverso, Bernardo, detto 'Pistola' e nella capitale meneghina non è, ..."Voglio seguire il modello Milano, con giunta giovane e di qualità, innanzitutto con tantissime donne e persone qualificate per il rilancio di Roma”, dice il candidato sindaco dem ...Il candidato del centrodestra: "Da 30 anni aiuto i sindaci d'Italia. Abbiamo tutto per vincere" Professor Enrico Michetti, al ballottaggio di Roma dove si presenta in vantaggio, teme una saldatura tra ...