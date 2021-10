Ballottaggi, Sala: oggi grande successo del centrosinistra. Ma ora serve molta cautela (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano - Il giorno dei Ballottaggi è arrivato . Per Giuseppe Sala, uno degli indiscussi vincitori del primo turno di elezioni amministrative 2021 con una netta riconferma alle urne, il risultato del ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano - Il giorno deiè arrivato . Per Giuseppe, uno degli indiscussi vincitori del primo turno di elezioni amministrative 2021 con una netta riconferma alle urne, il risultato del ...

Advertising

CorriereCitta : Ballottaggi, Sala: “Felici ma cauti per successo centrosinistra” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ballottaggi, Sala: “Felici ma cauti per successo centrosinistra' - - franco_sala : RT @Giorgiolaporta: Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica che… - franco_sala : RT @repubblica: Metropolis: dati e analisi sui ballottaggi in diretta con Gerardo Greco (@gerrygreco), il direttore Maurizio Molinari (@Mau… - lex_sala : I risultati dei ballottaggi a Roma e Torino, gli exit poll: centrosinistra nettamente avanti. Testa a testa a Tries… -