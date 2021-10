Angelo Licheri | morto l' uomo ragno che tentò di salvare Alfredino Rampi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Èstanotte, 77 anni, conosciuto come l'di, il bambino caduto nel pozzo artesiano a Vermicino il 10 giugno 1981., 77 anni, èstanotte, 18 ottobre 2021, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma., che aveva gravi problemi di salute, era ricordato come "l'" che a Vermicinodi, da volontario,, il bambino caduto in un pozzo artesiano il 10 giugno 1981 etre giorni dopo. Per tutti era diventato ...

Advertising

TgLa7 : E' morto Angelo Licheri, tento' di salvare Alfredino - fanpage : È morto Angelo Licheri - fattoquotidiano : Morto Angelo Licheri: tentò di salvare Alfredino calandosi nel pozzo di Vermicino - CostanzoDV : RT @ilgiornale: Aveva 77 anni Angelo Licheri, tra i primi a #Vermicino che ha tentato nel giugno del 1981 di salvare il piccolo #AlfredinoR… - PalazziRomana : Sono passati 40 anni,dal quel giorno maledetto,non potrò mai dimenticarlo,hai provato tutto pur di tirare fuori il… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Licheri

AGI - Un piccolo grande eroe che a Vermicino tentò di salvare la vita ad Alfredino Rampi a rischio della propria:si è spento all'età di 77 anni in una casa di riposo di Nettuno dove era ricoverato da otto anni, costretto in sedia a rotella e quasi cieco per via del diabete. Originario di Gavoi in ..., morto soccorritore di Alfredino/ Si immerse nel pozzo di Vermicino FRANCO CERRI, IL PIÙ GRANDE CHITARRISTA JAZZ ITALIANO Nel 1950 diede vita al Franco Cerri Quinte e cominciò a ...Non si sentiva un eroe ma Angelo Licheri era molto di più. Col suo volto neorealista, distrutto e infangato, raccontò quella tragedia immensa e mediatica che fu la morte di ...AGI - Un piccolo grande eroe che a Vermicino tentò di salvare la vita ad Alfredino Rampi a rischio della propria: Angelo Licheri si è spento all'età di 77 anni in una casa di riposo di Nettuno dove er ...