Amore materno, e se non fosse a prima vista? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non sempre l'Amore materno è a prima vista : è quello che accade a molte donne quando stringono tra le braccia il proprio bebè per la prima volta. Chi ha detto che l'Amore scoppia non appena si poggia il pargoletto al seno? Può di certo capitare di non provare quel sentimento travolgente appena si è partorito e non c'è nulla di male. Solo che quando succede (e quasi ogni neomamma ha questa sensazione) i sensi di colpa, il disagio e il sentirsi inadeguate possono diventare molto forti perché si è cresciute in una società che "pretende" che la madre provi determinati sentimenti a prescindere. Subentra così quel timore di non essere all'altezza, di non essere una buona madre. Ma così non è, perché l'Amore anche in questi casi, così come in tutte le relazioni umane ...

