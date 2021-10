“Al Pio Albergo Trivulzio, anziani morti di Covid nella media locale”, procura chiede archiviazione per la Baggina e l’ex dg Calicchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il Pio Albergo Trivulzio e l’ex direttore generale Giuseppe Calicchio indagati per la presunta assenza di protezioni individuali che avrebbero determinato, durante il periodo della prima emergenza Covid, un forte numero di morti tra gli anziani ricoverati nella struttura milanese. Le ipotesi di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo non hanno trovato riscontro, “l’eccesso di mortalità del Pat per coronavirus si situa in una fascia intermedia rispetto a quanto avvenuto nelle Rsa del milanese”, si legge nella richiesta dei pm Mauro Clerici e Francesco de Tommasi al gip al quale chiedono l’archiviazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladi Milano ha chiesto l’per il Piodirettore generale Giuseppeindagati per la presunta assenza di protezioni individuali che avrebbero determinato, durante il periodo della prima emergenza, un forte numero ditra gliricoveratistruttura milanese. Le ipotesi di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo non hanno trovato riscontro, “l’eccesso di mortalità del Pat per coronavirus si situa in una fascia interrispetto a quanto avvenuto nelle Rsa del milanese”, si leggerichiesta dei pm Mauro Clerici e Francesco de Tommasi al gip al quale chiedono l’del ...

