Ainett piange al GF Vip, è il compleanno del figlio: "È autistico, Cristopher è speciale"

Oggi è il compleanno del figlio Christopher, per questo motivo, Ainett spiega di sentirsi in colpa per essere lontana da lui in un giorno tanto importante. Insieme alle sue compagne ha pensato ad un modo per celebrare il compleanno dentro la Casa del GF Vip, affinché il figlio possa sentire la presenza della madre anche solo guardandola attraverso la televisione. Ainett ha raccontato a Katia e Clarissa che suo figlio è affetto da autismo e che, per questo, spesso si sente in colpa di essere lontana da lui: Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai allontanata da lui, è la prima volta che siamo così lontani. L'ex gatta nera ha svelato di essersi annullata da quando ha scoperto della condizione di Christopher, che richiede di tante attenzioni e cure.

