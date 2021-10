Ahmadreza Djalali ha trascorso duemila giorni in carcere in Iran: è ora di liberarlo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri Ahmadreza Djalali, scienziato con doppio passaporto Iraniano e svedese, ha trascorso il suo duemillesimo giorno dall’arresto in una prigione dell’Iran. Djalali, un esperto in Medicina d’emergenza che ha lavorato presso università della Svezia, del Belgio e anche dell’Italia (in particolare all’Università del Piemonte orientale), è stato arrestato nell’aprile 2016, accusato di spionaggio e condannato a morte da un tribunale rivoluzionario di Teheran un anno e mezzo dopo. Secondo l’accusa, Djalali ha avuto diversi incontri col Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, fornendo informazioni sensibili su siti militari e nucleari italiani e su due scienziati Iraniani poi assassinati. Djalali ha sempre respinto queste accuse, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri, scienziato con doppio passaportoiano e svedese, hail suo duemillesimo giorno dall’arresto in una prigione dell’, un esperto in Medicina d’emergenza che ha lavorato presso università della Svezia, del Belgio e anche dell’Italia (in particolare all’Università del Piemonte orientale), è stato arrestato nell’aprile 2016, accusato di spionaggio e condannato a morte da un tribunale rivoluzionario di Teheran un anno e mezzo dopo. Secondo l’accusa,ha avuto diversi incontri col Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, fornendo informazioni sensibili su siti militari e nucleari italiani e su due scienziatiiani poi assassinati.ha sempre respinto queste accuse, ...

