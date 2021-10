Adrien Brody si rifiutò di recitare ne Il Signore degli Anelli: "E' un mio grande rimpianto" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Adrien Brody ha rimpianto a lungo di non aver preso parte alle riprese de Il Signore degli Anelli, anni dopo però ha avuto una seconda possibilità e ha recitato in King Kong di Peter Jackson. Adrien Brody rifiutò il ruolo di "uno degli hobbit" ne Il Signore degli Anelli: una decisione di cui si pentì amaramente quando vide l'epopea di Peter Jackson al cinema con la sua ragazza. In una recente retrospettiva di GQ sulla sua carriera, l'attore premio Oscar ha parlato estensivamente di quello che lui stesso definisce come il suo "più grande rimpianto cinematografico". "Non ho compreso quale sarebbe stata la grandezza e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021)haa lungo di non aver preso parte alle riprese de Il, anni dopo però ha avuto una seconda possibilità e ha recitato in King Kong di Peter Jackson.il ruolo di "unohobbit" ne Il: una decisione di cui si pentì amaramente quando vide l'epopea di Peter Jackson al cinema con la sua ragazza. In una recente retrospettiva di GQ sulla sua carriera, l'attore premio Oscar ha parlato estensivamente di quello che lui stesso definisce come il suo "piùcinematografico". "Non ho compreso quale sarebbe stata lazza e ...

Adrien Brody disse no al 'Signore degli Anelli' e se ne pentì La carriera d'attore è zeppa di ruoli che scegli di non interpretare, per una ragione o per l'altra: alcune scelte però le rimpiangi, come per esempio è accaduto ad Adrien Brody a proposito della trilogia del 'Signore degli Anelli' . Peter Jackson gli aveva infatti proposto una parte "legata al mondo degli Hobbit". Lui ha detto no, poi è andato al cinema a vedere ...

