Viterbo, interrotto un nuovo rave party abusivo: identificate 60 persone (Di domenica 17 ottobre 2021) Nelle campagne tra i Comuni di Tarquinia e Tuscania stava per cominciare un nuovo rave party, ancora una volta nella provincia di Viterbo. E se a cavallo di Ferragosto, a Valentano, la festa abusiva attirò a sé circa 10mila persone – in quell'occasione ci fu anche una vittima di 24 anni, morta annegata nel lago di Mezzano – questa volta le forze dell'ordine hanno identificato circa 60 partecipanti. Con il rischio concreto, però, che una volta installati gli impianti da concerto, il tam tam su social, canali e chat avrebbe portato altre decine, forse centinaia di persone a riversarsi nel campo occupato senza autorizzazioni. Polizia e carabinieri hanno dato ordine di far rimuovere le attrezzature musicali, poi hanno disposto l'allontanamento immediato dei partecipanti, 56 italiani e tre ...

