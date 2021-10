Traffico Roma del 17-10-2021 ore 13:30 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto coda per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra l’uscita per la A24 è Torre Angela quelle per Traffico sul tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti sulla Cassia bis il raccordo è Formello In quest’ultima direzione incolonnamento e anche sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Pomezia da poco conclusa la maratona Romaostia restano temporaneamente chiuse le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo tra via della Villa di Plinio piazzale Cristoforo Colombo nonché piazzale Cristoforo Colombo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto coda perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra l’uscita per la A24 è Torre Angela quelle persul tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti sulla Cassia bis il raccordo è Formello In quest’ultima direzione incolonnamento e anche sulla via Pontina tra Spinaceto e Castelno verso Pomezia da poco conclusa la maratonaostia restano temporaneamente chiuse le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo tra via della Villa di Plinio piazzale Cristoforo Colombo nonché piazzale Cristoforo Colombo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un ...

