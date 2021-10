Spalletti | Juric lo fa con le sue squadre! Non era impossibile sbloccare la partita

(Di domenica 17 ottobre 2021)ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN durante il postdi Napoli-Torino, terminata 1-0. Ecco le sue parole: "Osimhen? Giocatore fortissimo, che sta attraversando un ottimo momento di forma". "complicata da? Non erasbloccarla, con i giocatori che ha il Napoli ci sono tante soluzioni". "? Allenatore tosto che carica le squadre, è sempre una battaglia con lui. Bisogna saper rispettare la qualità altrui".-Napoli-Torino "Rrhamani? Calciatore che si sta guadagnando tutto da solo, deve migliorare solo in costruzione, dietro è completo, ha fisico e posizione". "A che punto è la squadra? Tutti si aspettano il massimo ora, il livello si è alzato e non sarà facile mantenerlo. La squadra è ...

Napoli - Torino 1 - 0 Nel primo tempo, Juric è costretto al primo cambio già dopo 7 minuti: capitan Mandragora esce in .... Torino (3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez (21' s.t. .... Arbitro : Sacchi di Macerata. Ammoniti : 37' p.t. Rodriguez (T), 10' s.t. Linetty (T), 30' s.t. ... Le parole dell'allenatore del Napoli dopo al vittoria per 1 a 0 contro il Torino Ottava vittoria consecutiva, forse la più sofferta, per il Napoli di Luciano Spalletti. Il match contro il Torino è sta ... L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. "E' un giocatore fortissimo che sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fond ...