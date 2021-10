Si vota per i ballottaggi in 65 comuni. Affluenza al 10%, in calo rispetto al primo turno (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Affluenza in calo per i ballottaggi in 65 comuni d'Italia. Alle 12 era andato a votare per l'elezione diretta dei sindaci poco più del 10% degli aventi diritto, contro il 12,57 del primo turno. A Roma ha vota il 10,24% contro il 13,91 del primo turno alla stessa ora. A Torino l'Affluenza è all'8,74% dal precedente 9,90%. A Trieste ha votato l'11%. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7 comuni capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nel primo turno ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI -inper iin 65d'Italia. Alle 12 era andato are per l'elezione diretta dei sindaci poco più del 10% degli aventi diritto, contro il 12,57 del. A Roma hail 10,24% contro il 13,91 delalla stessa ora. A Torino l'è all'8,74% dal precedente 9,90%. A Trieste hato l'11%. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nel...

