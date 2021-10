Serie C, dove vedere Foggia-Monopoli: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match Foggia-Monopoli, valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca domenica 17 ottobre alle ore 14.30 nello stadio Pino Zaccheria di Foggia. Si tratta di un derby pugliese in chiave playoff con le due squadre divise da un solo punto in classifica. Le probabili formazioni di Foggia-Monopoli Serie C Foggia (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie C, dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match, valido per la nona giornata del girone C dellaC 2021/22, si gioca domenica 17 ottobre alle ore 14.30 nello stadio Pino Zaccheria di. Si tratta di un derby pugliese in chiave playoff con le due squadre divise da un solo punto in classifica. Le probabili formazioni di(4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Catania:tv in chiaro?C,...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - WeCinema : Una carriera iniziata a teatro, per poi spostarsi in tv fino al cinema, dove ha raggiunto il successo mondiale sopr… - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEC #Foggia Vs #Monopoli è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C che si gio… - salvione : Diretta Napoli-Torino ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - mochigraxe : RT @StalkerAnsya: mi fanno morire anche le rubriche “perché non dovresti far vedere squid game ai tuoi figli” ?? boh dai io non pretendo un… -