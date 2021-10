Advertising

fisco24_info : Rottamazione ter, rate scadute da pagare entro il 30 novembre: Il set delle misure approntate dal decreto fiscale n… - LorisCavallett1 : RT @sole24ore: Rottamazione ter, rate scadute da pagare entro il 30 novembre - sole24ore : Rottamazione ter, rate scadute da pagare entro il 30 novembre - quotidianodirg : Bonus auto, cartelle esattoriali e rottamazione ter e stralcio: le ultime novità - infoiteconomia : Dl Fisco, rateizzazione cartelle, rottamazione-ter, saldo e stralcio: tutte le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Rottamazione ter

Nuovi bonus auto, più tempo per pagamenti cartelle esattoriali, possibilità di rientrare nellae nel Saldo e stralcio anche se non si è versata qualche rata. Sono queste alcune voci inserite nella bozza del decreto legge all'esame del Consiglio dei Ministri. Un testo di 23 ...Il decreto prevede che i versamenti delle rate scadute e non versate dellae del saldo e stralcio dovute nel pieno della pandemia, ossia nel 2020, possono essere pagate, però, entro ...Il set delle misure approntate dal decreto fiscale non dimentica le scadenze delle definizioni agevolate con l'agente della Riscossione e la ripresa dei pagamenti delle rateazioni ...Il governo aggredisce i nodi del Paese: sicurezza sul lavoro, contrasto al lavoro nero, proroga della cig Covid e delle cartelle esattoriali ...