Quasi tutti promossi sul campo: a Pasalic 7.5; il “7 bello” per De Roon, Ilicic, Zapata e Zappacosta (Di domenica 17 ottobre 2021) Musso 6 : Gasp non rinuncia a lui solo viaggiatore non pagante tra i due mondi. Sul gol di Di Francesco non diventa protagonista, poi ordinaria amministrazione con un incertezza nel finale quando non tenta l’uscita nell’azione che porta Freuler a respingere sulla linea. Sufficienza di stima. Toloi 6 : Muscoli che cigolano tornano a farsi sentire dopo una mezz’ora da convalescente. Le 31 candeline appena spente si fanno sentire. Freuler 6,5 ( 39’ 1t) Si è preso il bonus papà, un diritto sindacale che costa la panchina e una maglia da titolare per Manchester. Se non gira lui l’Atalanta va in confusione, riprende il timone per l’uscita di Toloi dopo lo svarione con il Milan . Servono i suoi piedi buoni e fosforo, salva sulla linea le illusioni dell’Empoli di ritornare in partita. Demiral 6,5 : Salvataggio sulla linea dopo una manciata di minuti ( 6’) che vale un gol. Tenta anche le ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021) Musso 6 : Gasp non rinuncia a lui solo viaggiatore non pagante tra i due mondi. Sul gol di Di Francesco non diventa protagonista, poi ordinaria amministrazione con un incertezza nel finale quando non tenta l’uscita nell’azione che porta Freuler a respingere sulla linea. Sufficienza di stima. Toloi 6 : Muscoli che cigolano tornano a farsi sentire dopo una mezz’ora da convalescente. Le 31 candeline appena spente si fanno sentire. Freuler 6,5 ( 39’ 1t) Si è preso il bonus papà, un diritto sindacale che costa la panchina e una maglia da titolare per Manchester. Se non gira lui l’Atalanta va in confusione, riprende il timone per l’uscita di Toloi dopo lo svarione con il Milan . Servono i suoi piedi buoni e fosforo, salva sulla linea le illusioni dell’Empoli di ritornare in partita. Demiral 6,5 : Salvataggio sulla linea dopo una manciata di minuti ( 6’) che vale un gol. Tenta anche le ...

