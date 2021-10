Quando Mourinho incrocia la Juventus sono sempre scintille (Di domenica 17 ottobre 2021) José Mourinho vs Juventus è un cocktail esplosivo. Perché qui non ci troviamo di fronte al c'eravamo tanto amati, semmai al non ci siamo mai potuti sopportare. Ecco perché Juventus-Roma del 17 ottobre promette scintille, in campo e, soprattutto, fuori. Nell'infinita collezione di frasi celebri firmate Mou, ce ne sono tante che hanno come oggetto proprio la Juventus, nemica dichiarata ai tempi dell'Inter e avversaria mai digerita dopo. Con il suo ritorno in Italia, Mourinho la rimette nel mirino e con la sua Roma sogna di farle uno sgambetto che gli darebbe particolare soddisfazione. Josè Mourinho e i giocatori della Roma Josè Mourinho e i giocatori della Roma Fotografo01 / IPAMourinho vs Juventus La ... Leggi su gqitalia (Di domenica 17 ottobre 2021) Josévsè un cocktail esplosivo. Perché qui non ci troviamo di fronte al c'eravamo tanto amati, semmai al non ci siamo mai potuti sopportare. Ecco perché-Roma del 17 ottobre promette, in campo e, soprattutto, fuori. Nell'infinita collezione di frasi celebri firmate Mou, ce netante che hanno come oggetto proprio la, nemica dichiarata ai tempi dell'Inter e avversaria mai digerita dopo. Con il suo ritorno in Italia,la rimette nel mirino e con la sua Roma sogna di farle uno sgambetto che gli darebbe particolare soddisfazione. Josèe i giocatori della Roma Josèe i giocatori della Roma Fotografo01 / IPAvsLa ...

Advertising

LorenzoPace3 : @sunkencondos @AIA_it A me la cosa che fa sorridere è che Mourinho vi è simpatico da quando allena la Roma. Prima n… - tuttapposter : RT @GaudenzioSleeps: Villar quando Mourinho gli dirà di entrare sul 4-0 della Juve all'80' - aaIessandro : Ad oggi di allenatori da Inter ce ne sono 2 in giro: Zidane e Conte. Uno l'hai praticamente cacciato, l'altro non v… - DanielApplebaum : @DAZN_IT Qualcuno la smetta di mandare Parolo a commentare le partite della Lazio. È chiaramente di parte, e ha avu… - DanielApplebaum : Marco Parolo che fa il commento per partite della Lazio è assolutamente ridicolo. E poi ha avuto il coraggio di off… -