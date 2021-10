No Green pass, 2 arresti e 8 denunce per corteo Milano (Di domenica 17 ottobre 2021) corteo no Green pass a Milano, è di 2 persone arrestate e 8 denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio dell’attività della polizia di Milano che ieri ha bloccato in più occasioni la manifestazione iniziata alle 17.30 e finita dopo più di cinque ore in piazzale Loreto. La manifestazione, senza preavviso, ha attraversato il centro della città tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla stazione, alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil. Degli oltre 100 manifestanti identificati, la polizia sta valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina per il deferimento all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021)no, è di 2 persone arrestate e 8 denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio dell’attività della polizia diche ieri ha bloccato in più occasioni la manifestazione iniziata alle 17.30 e finita dopo più di cinque ore in piazzale Loreto. La manifestazione, senza preavviso, ha attraversato il centro della città tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla stazione, alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil. Degli oltre 100 manifestanti identificati, la polizia sta valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina per il deferimento all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Sbircia la ...

