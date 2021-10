Le forze dell' ordine sono pronte a sgomberare i manifestanti dal porto Trieste

Leggi su agi

(Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - "Il presidio continua fino al 20 e non si molla". Lo scrivono i portuali del sindacato CLPT in quella che definiscono la "rettifica" del comunicato in cui ieri sera invece si lasciava intendere la finea manifestazione no green pass davanti al. Davanti al molo 4 si è tenuto un colloquio informale tra rappresentantie alcuni portuali dal quale è emerso, da quanto apprende l'AGI, che oggi, domenica e giorno di elezioni, verrà ancora tollerata la presenza di contestatori del certificato verde davanti al varco ma da domani non più. Questo significa che questa zona delpotrebbe essere liberata con un intervento. Ieri il presidente ...