Lazio-Inter, dagli spalti dell'Olimpico ululati razzisti rivolti a Dumfries (Di domenica 17 ottobre 2021) Prosegue la piaga del razzismo negli stadi italiani. Dopo gli ultimi episodi accaduti in Fiorentina-Napoli, nei confronti di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, anche ieri sera all'Olimpico, in occasione di Lazio-Inter, sono piovuti ululati razzisti nei confronti dell'esterno nerazzurro, l'olandese Dumfries. Dazn ha pubblicato un video dove ha isolato l'episodio e si notano i "buu" nei confronti dell'olandese che ha una reazione, facendo dei gesti con le braccia. Una piaga quella del razzismo, che deve essere estirpata, ma la battaglia è molto dura. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

