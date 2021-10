Lazio-Inter 3-1, Luiz Felipe espulso per un abbraccio a Correa | VIDEO (Di domenica 17 ottobre 2021) Assurda espulsione, ieri all'Olimpico, per Luiz Felipe al termine di Lazio-Inter. Cacciato per aver abbracciato l'amico Joaquín Correa! Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) Assurda espulsione, ieri all'Olimpico, peral termine di. Cacciato per aver abbracciato l'amico Joaquín

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - vincenzodattil2 : RT @LapoDeCarlo1: Il rigore per la Lazio non appartiene al gioco del calcio. Un regolamento da burocrati #LazioInter #Inter - faustosolda : RT @present_always: MVP in Lazio-Inter. Finché l’Aja sarà nelle mani di questi corrotti addio sport -