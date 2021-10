Juve-Roma, Kean la insacca di testa. Veretout si fa ipnotizzare da Szczesny: è 1-0 all’intervallo. Infortunio per Zaniolo (Di domenica 17 ottobre 2021) È appena terminato il primo tempo di Juventus-Roma, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata da Kean di testa al 16?. Rigore sbagliato dalla Roma nel finale, con Veretout che si è fatto ipnotizzare da Szczesny. Infortunio per Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è stato sostituito da El Shaarawy al minuto 26. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) È appena terminato il primo tempo dintus-, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata dadial 16?. Rigore sbagliato dallanel finale, conche si è fattodaper. Il numero 22 giallorosso è stato sostituito da El Shaarawy al minuto 26. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

