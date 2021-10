Germania,via libera Verdi a trattative governo con Spd e Fdp (Di domenica 17 ottobre 2021) I Verdi tedeschi hanno approvato a stragrande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd e liberali e dato il via libera alle trattative per il cosiddetto governo "semaforo". ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Itedeschi hanno approvato a stragrande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd eli e dato il viaalleper il cosiddetto"semaforo". ...

Germania,via libera Verdi a trattative governo con Spd e Fdp I verdi tedeschi hanno approvato a stragrande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd e liberali e dato il via libera alle trattative per il cosiddetto governo "semaforo". Poco prima il leader dei Verdi tedeschi Robert Habeck aveva esortato i delegati riuniti al congresso di partito a votare a favore di "...

