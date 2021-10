Fabrizio Corona lo ammette senza filtri: “… in un ospedale psichiatrico” (Di domenica 17 ottobre 2021) Fabrizio Corona, attraverso i suoi canali social, si è reso protagonista di un durissimo sfogo. Andiamo a scoprire cosa ha detto Il nome del noto imprenditore è circolato recentemente grazie ad alcune esternazioni da parte di uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge infatti, durante una discussione con Sophie Codegoni L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 17 ottobre 2021), attraverso i suoi canali social, si è reso protagonista di un durissimo sfogo. Andiamo a scoprire cosa ha detto Il nome del noto imprenditore è circolato recentemente grazie ad alcune esternazioni da parte di uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge infatti, durante una discussione con Sophie Codegoni L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

mmmartuz : RT @autocostruttore: Wanda Nara che da della troia alla nuova fidanzata del suo ex Icardi è come sentire Berlusconi che da del puttaniere a… - Gaiagioialiber1 : RT @autocostruttore: Wanda Nara che da della troia alla nuova fidanzata del suo ex Icardi è come sentire Berlusconi che da del puttaniere a… - Gabriele885 : RT @autocostruttore: Wanda Nara che da della troia alla nuova fidanzata del suo ex Icardi è come sentire Berlusconi che da del puttaniere a… - filipposcotto : RT @autocostruttore: Wanda Nara che da della troia alla nuova fidanzata del suo ex Icardi è come sentire Berlusconi che da del puttaniere a… - dolores20943592 : RT @autocostruttore: Wanda Nara che da della troia alla nuova fidanzata del suo ex Icardi è come sentire Berlusconi che da del puttaniere a… -