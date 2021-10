Covid oggi Gb, oltre 45mila contagi: è ancora record (Di domenica 17 ottobre 2021) I contagi da coronavirus continuano a crescere nel Regno Unito, dove oggi si registra un nuovo numero record di casi giornalieri, 45.140. In questo modo, in tutto nell’ultima settimana si sono avuti oltre 300mila nuovi contagi, con un aumento del 15,1% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i decessi oggi si registra la morte di 57 persone risultate positive al Covid negli ultimi 28 giorni, con il totale dei decessi in una settimana che arriva 852, anche qui con un netto aumento, dell’8,5%, rispetto alla settimana precedente. Sono 915 i pazienti che sono stati ricoverati oggi in ospedale, secondo i dati diffusi dalle autorità britanniche. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Ida coronavirus continuano a crescere nel Regno Unito, dovesi registra un nuovo numerodi casi giornalieri, 45.140. In questo modo, in tutto nell’ultima settimana si sono avuti300mila nuovi, con un aumento del 15,1% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i decessisi registra la morte di 57 persone risultate positive alnegli ultimi 28 giorni, con il totale dei decessi in una settimana che arriva 852, anche qui con un netto aumento, dell’8,5%, rispetto alla settimana precedente. Sono 915 i pazienti che sono stati ricoveratiin ospedale, secondo i dati diffusi dalle autorità britanniche. L'articolo proviene da Italia Sera.

