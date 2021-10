Covid in Campania: nessuna vittima ma crescono i ricoveri (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – nessuna nuova vittima da Covid viene segnalata in Campania nel bollettino odierno dell’Unità di crisi, ma rispetto a ieri sono in crescita i ricoveri, sia in intensiva (+3 l’occupazione dei posti letto), sia in degenza (+5). I nuovi positivi sono 313 su 20.883 test eseguiti: il tasso di incidenza, 1,49%, è praticamente identico a quello del giorno precedente. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 313 Test: 20.883 Deceduti: 0 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 178 (*) Posti letto Covid e Offerta privata. I dati sulle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –nuovadaviene segnalata innel bollettino odierno dell’Unità di crisi, ma rispetto a ieri sono in crescita i, sia in intensiva (+3 l’occupazione dei posti letto), sia in degenza (+5). I nuovi positivi sono 313 su 20.883 test eseguiti: il tasso di incidenza, 1,49%, è praticamente identico a quello del giorno precedente. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 313 Test: 20.883 Deceduti: 0 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 178 (*) Posti lettoe Offerta privata. I dati sulle ...

