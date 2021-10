Ballottaggio a Roma, i due candidati Gualtieri e Michetti al seggio: il video (Di domenica 17 ottobre 2021) I candidati a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, e del centrosinistra, Roberto Gualtieri, hanno votato questa mattina nei rispettivi seggi per il Ballottaggio della Capitale. Entrambi hanno votato in zona Monteverde. Michetti si è recato al seggio allestito in via Giovanni De Calvi, facendosi immortalare mentre inseriva la scheda nell’urna, ma non rilasciando dichiarazioni per rispetto del silenzio elettorale. Gualtieri ha votato, poco più tardi, all’istituto Federico Caffè in via Fonteiana: qualche selfie davanti al seggio, ma – anche in questo caso – nessuna dichiarazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Ia sindaco didel centrodestra, Enrico, e del centrosinistra, Roberto, hanno votato questa mattina nei rispettivi seggi per ildella Capitale. Entrambi hanno votato in zona Monteverde.si è recato alallestito in via Giovanni De Calvi, facendosi immortalare mentre inseriva la scheda nell’urna, ma non rilasciando dichiarazioni per rispetto del silenzio elettorale.ha votato, poco più tardi, all’istituto Federico Caffè in via Fonteiana: qualche selfie davanti al, ma – anche in questo caso – nessuna dichiarazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

