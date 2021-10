Amici 21, quinta puntata – Celentano vs Todaro: «Parli solo tu, che palle!». La new entry Guido elimina Matt (Di domenica 17 ottobre 2021) Ermal Meta - Amici 21 Amici 21 continua nelle domeniche pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire la quinta puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì. Amici 21: la quinta puntata minuto per minuto 13.59: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori e riparte da quanto successo nella scorsa puntata, che ha portato all’eliminazione di Inder e alla sospensione di Flaza. La ragazza viene graziata dalla sua professoressa (Cuccarini), che in una lettera conferma la volontà di continuare a lavorare con lei. Decide però di non farla esibire e le fa ascoltare il suo inedito Malefica, a sua ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) Ermal Meta -2121 continua nelle domeniche pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire laminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì.21: laminuto per minuto 13.59: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori e riparte da quanto successo nella scorsa, che ha portato all’zione di Inder e alla sospensione di Flaza. La ragazza viene graziata dalla sua professoressa (Cuccarini), che in una lettera conferma la volontà di continuare a lavorare con lei. Decide però di non farla esibire e le fa ascoltare il suo inedito Malefica, a sua ...

Advertising

WittyTV : Le emozioni della quinta puntata di #Amici21 non finiscono mai! Pronti a riviverle tutte da un punto di vista unico… - softpigplushie : RT @_diasre_: Caro diario, Oggi la top9 mi ha sorpreso in negativo. Vedere Jujin e Yurina quinta e sesta e Fu Yaning addirittura nella top9… - MediasetTgcom24 : 'Amici', Matt eliminato nella quinta puntata #amici - teresacapitanio : Amici 21, quinta puntata – Celentano vs Todaro: «Parli solo tu, che palle!». La new entry Guido elimina Matt |… - L0UI5THEBR4VE : @empathyxhood mm capito sono arrivata alla quinta anche se i miei amici mi hanno spoilerato come finisce ?????????? -