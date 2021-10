Una FA Cup da Marine

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) La sabbia nelle scarpe, ecco. Basterebbe poco, agli steward delAFC, per identificare i turisti calcistici, gli appassionati che da nove mesi, dall’ormai storica sfida al terzo turno di FA Cup, la coppa d’Inghilterra, del 10 gennaio scorso contro il Tottenham Hotspur, 161 posizioni di classifica (e 0-5 finale) a separare le due squadre, hanno deciso che una puntata al Rossett Park va programmata. Siamo a Crosby, cittadina di mare di 50.000 abitanti, circa 10 chilometri e un quarto d’ora di trenino a nord di Liverpool. La sabbia è quella dell’ampia spiaggia che parte dall’adiacente Waterloo, dove il porto della metropoli si trasforma in quartieri periferici persino gradevoli rispetto alla media inglese. Chi arriva in visita inevitabilmente finisce per passare qui a vedere Another Place, la celeberrima installazione del 1997 dello scultore Antony Gormley, 71 ...