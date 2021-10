Tu Si Que Vales 2021: Lorenzo Costantini (video e gallery) (Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 16 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Lorenzo Costantini, 29enne di Vetralla (Viterbo), che ha mostrato una prova di crossfit. Otto anni fa, Lorenzo ha subìto un incidente in cui ha perso una gamba: ma ha capito che era bloccato non a causa della sua disabilità ma del suo modo di pensare. Ha deciso quindi di trasformare la sua situazione in un’opportunità, cominciando dalle piccole cose ed arrivando a diventare un atleta. Con la sua esibizione, ha voluto mandare un messaggio ai giovani affinché capiscano l’importanza dei piccoli gesti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 16 ottobre, ci ha mostrato anche l’esibizione di, 29enne di Vetralla (Viterbo), che ha mostrato una prova di crossfit. Otto anni fa,ha subìto un incidente in cui ha perso una gamba: ma ha capito che era bloccato non a causa della sua disabilità ma del suo modo di pensare. Ha deciso quindi di trasformare la sua situazione in un’opportunità, cominciando dalle piccole cose ed arrivando a diventare un atleta. Con la sua esibizione, ha voluto mandare un messaggio ai giovani affinché capiscano l’importanza dei piccoli gesti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa ...

