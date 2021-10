The Day Before si mostra in un nuovo gameplay trailer con la data di uscita, confermato anche su console (Di sabato 16 ottobre 2021) Fin dal primo annuncio, il survival MMO open world in terza persona The Day Before ha attirato molta attenzione, sia per il concept intrigante che per il comparto tecnico e grafico da bocca aperta. Finalmente, dopo diverso tempo, il gioco è tornato a mostrarsi al pubblico, con tanto di data di uscita. Nella serata di ieri è stato infatti mostrato dagli sviluppatori di Fntastic un nuovo gameplay trailer, che ha mostrato particolari location del mondo post apocalittico in cui sarà ambientato, tra città in rovina, centri commerciali abbandonati e luoghi impervi, tutto appare curato nei minimi dettagli con una resa grafica davvero sorprendente. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Fin dal primo annuncio, il survival MMO open world in terza persona The Dayha attirato molta attenzione, sia per il concept intrigante che per il comparto tecnico e grafico da bocca aperta. Finalmente, dopo diverso tempo, il gioco è tornato arsi al pubblico, con tanto didi. Nella serata di ieri è stato infattito dagli sviluppatori di Fntastic un, che hato particolari location del mondo post apocalittico in cui sarà ambientato, tra città in rovina, centri commerciali abbandonati e luoghi impervi, tutto appare curato nei minimi dettagli con una resa grafica davvero sorprendente. Leggi altro...

