Scotland Yard | il deputato britannico David Amess è stato ucciso “per terrorismo”

(Di sabato 16 ottobre 2021) La polizia britannica ha definito l’omicidio delconservatoreun atto di. Secondo, le prime indagini hanno portato alla luce una “potenziale matrice legata all’estremismo islamista” riguardo l’uccisione di, accoltellato ieri da un uomo di 25 anni durante un incontro elettorale nel paese di Leigh-on-Sea, nell’Essex. Il Metropolitan Police Service ha dichiarato che, come parte dell’indagine, gli agenti dell’antihanno perquisito due indirizzi nell’area di Londra. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il sospettato, un cittadinodi origine somala, non sarebbeinserito nel database delle “Persone di interesse”, segnalate come potenziali minacce ...

Nel comunicato di, si legge come Dean Haydon , coordinatore nazionale per l'antiterrorismo, ha ufficialmente rubricato l'incidente come un atto di terrorismo. " Le prime indagini hanno ...È ufficiale, l'omicidio all'arma bianca del deputato conservatore britannico David Amess è terrorismo Lo dichiara via twitteraggiungendo che il caso è ora sulle scrivania dell'unità investigativa antiterrorismo. Amess, deputato dal 1983, è stato accoltellato a morte con più fendenti mentre incontrava dei ...Un atto di terrorismo. E' l'alba quando la nota di Scotland Yard conferma che le prime indagini sull'omicidio ieri del parlamentare conservatore sir David Amess - accoltellato a morte all'interno di u ...Per la polizia del Regno Unito il deputato conservatore Amess sarebbe stato ucciso da un islamista. L'indagine è già sulla scrivania dell'unità antiterrorismo. Detenuto in stato di fermo il presunto o ...