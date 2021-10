Salvini sulla manifestazione dei sindacati a Roma: «I fascisti non esistono più» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più»: con queste parole Matteo Salvini commenta sul proprio profilo Facebook la manifestazione antifascista dei sindacati, tenutasi a Roma nel pomeriggio di oggi 16 ottobre. A margine del suo post, Salvini riporta una citazione di Leonardo Sciascia: «Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è». In una intervista a La Stampa, uscita questa mattina, Salvini aveva detto: «E basta con queste inutili discussioni. Non ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, ala sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendoche, per fortuna, non ci sono più»: con queste parole Matteocommenta sul proprio profilo Facebook laantifascista dei, tenutasi anel pomeriggio di oggi 16 ottobre. A margine del suo post,riporta una citazione di Leonardo Sciascia: «Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è». In una intervista a La Stampa, uscita questa mattina,aveva detto: «E basta con queste inutili discussioni. Non ...

Advertising

VittorioSgarbi : Dodici paesi Ue, tra cui la Danimarca, governata dal centrosinistra, chiedono a Bruxelles un 'muro' per fermare i m… - CarloCalenda : Bersani è stato un ottimo Ministro. Decisamente più liberista di me in quanto a provvedimenti sulla concorrenza. Ma… - HuffPostItalia : Sulla mozione per sciogliere Forza Nuova silenzio di Meloni e Salvini - MassimoChiaram7 : RT @utini19: SALVINI NON FA PIÙ PRESA SULLA GENTE, perciò la Lega spedisce in prima linea Giorgetti che, conscio del flop anti greenpass, c… - RitaBorsatti : RT @utini19: SALVINI NON FA PIÙ PRESA SULLA GENTE, perciò la Lega spedisce in prima linea Giorgetti che, conscio del flop anti greenpass, c… -